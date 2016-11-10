Когда возникают ошибки в операционной системе, их в большинстве случаев относительно легко решить. В крайнем случае, всегда можно переустановить дистрибутив, что приведет к полному исцелению компьютера (если проблема программная). Другое дело, когда пользователь сталкивается с проблемами на аппаратном уровне и с программами, которые обеспечивают работу и взаимодействие между собой оборудования. К одной из таковых, например, относится ошибка EFI Network 0 for IPv4 boot failed, что делать с ней не никто не сможет разобраться без обращения к соответствующим информационным источникам.
Что это за ошибка EFI Network 0 for IPv4 boot failed на ноутбуках Lenovo
«Error: EFI Network 0 for IPv4 boot failed» – это системное сообщение, в котором пользователю сообщается о том, что попытка загрузиться по сети с использованием протокола IP четвертой версии завершилась неудачей. Собственно, в этом нет ничего удивительного, так как обычные пользователи ПК загружаются с жесткого диска, а те, кто не пожалели денег на покупку твердотельного накопителя – с SSD.
Такое сообщение могут увидеть исключительно владельцы ноутбуков Lenovo, так как на других компьютерах она называет немного по-другому.
Соответствующая ошибка может появиться в виду многих причин, например, в результате перепрошивки BIOS или неаккуратной работы самого пользователя в соответствующем «инженерном меню».
Что и как делать, чтобы исправить ошибку
Здесь есть несколько вариантов. Вначале владельцам ноутбуков Lenovo следует попробовать сбросить настройки BIOS по умолчанию. Делается это так:
- Включить ноутбук;
- Дождаться стартового экрана загрузки (не ОС, а именно компьютера (обычно, на нем изображен логотип Lenovo);
- На секунду зажать клавиши Fn+F2.
На ряде ноутбуков Lenovo одновременное нажатие этих двух клавиш приводит к сбросу настроек BIOS. Если это произошло, то после очередной перезагрузки начнет загружаться операционная система.
Если соответствующие действия не привели к нужному результату, следует выполнить следующее:
- Включить ноутбук;
- На стартовом экране загрузки нажать на F2 или Del (зависит от модели ноутбука);
- В открывшемся «инженерном меню» перейти на вкладку «Boot»;
- Выбрать пункт «Boot Mode» и нажать Enter;
- В отобразившемся списке выбрать «Legacy»;
- Перейти на вкладку «Exit»;
- Выбрать «Save and reboot».
После того, как ноутбук перезагрузится, должна начать загружаться операционная система, а ошибка «EFI Network 0 for IPv4 boot failed» больше не должна беспокоить.
Если и эти действия не привели к нужному результату, тогда в BIOS потребуется еще и найти пункт «1 st boot device», который потребуется развернуть и в нем выбрать HDD + (название жесткого диска). Таким образом, будет сообщено компьютера то, с какого устройства ему следует загружаться в первую очередь. Поэтому он перестанет пытаться загрузиться из сети, в которой у пользователя, по понятным причинам, отсутствуют загрузчик и система.
Следует заметить, что пункты и вкладки в BIOS могут иметь другие названия (это зависит от модели компьютера).
Спасибо за совет.
Спасибо! Ваша статья помогла с решением проблемы! Она появилась, после того, как сбросил настройки до заводских в биосе.
У меня после этих изменений даже загрузка не происходит. В биос зайти не могу. Что делать то?
Спасибо огромноееееее я незнал что да как но благодаря вам все получилось спасибооооо!
Вы мои спасители)))
Спасибо большое!
Добрый день!Такая же проблема,но к сожалению ничего из перечисленного не помогает!Никуда выйти не могу!!!Что делать?
Помогло! Спасибо !
Спасибо большое! Получилось ) даже не верится;)
Огромное спасибо вам за такую статью! Очень помогло!!!
спасибо! благодаря вам разобралась.но были ньюансы…кнопка F2 не сработала в биос входила с помощью специальной еле заметной (меньше спичечной головки) кнопочки у входа кабеля (выключить ноут нажать и удерживать).всё сделала — не сработало.после 7 пункта-пункт8. вернулась в Boot ниже двух неправельных направлений EFI строка Legacy с кодом — выбераем,сохраняем с выключением(F10).включаем ноут — ура! жавём!
Что-то,да получилось..сделал все махинации и появились какие-то файлы на чёрном фоне
Спасибо! Помогло! Все получилось!
Спасибо
Ого спасибо. Получилось с первой попытки.
Спасибо большое.Дай Вам бог здоровье.
Помогло, спасибо
СПАСИБО БРОТАН Я ТАК ЗРАДІВ ЯК ЗРОБИВ Я НЕЗНАЮ КАК ТЕБЕ БЛАГОРОДИТЬ ХАЙ ЩАСТИТЬ ТЕБЕ Я РЕАЛ ЗЛЯКАВСЯ НО ШУКАЛ В ІНТЕРНЕТІ ФУФ СПАСИБО
Спасибо
Спасибо добрый человек! Вы мне очень помогли. Сработал второй вариант «Boot Mode» ->Enter ->«Legacy» ->«Exit» ->«Save and reboot».
Спасибо помогло)всего наилучше !
Спасибо ббольшое
Спасибо за совет очень помогло
Спасибо за совет👍
Спасибо! Очень выручили!
Спасибо!!!Я думал кирпич уже!
Спасибо, отлично выручили.
Спасибо за статью! Нигде не могла найти полезной информации.
Спасибо
А как мне загрузится с сети
Спасибо, очень помог
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Спасибо! Очень выручили
Спасибо огромное!
Помогло!
Спасибо!
Помогли
Очень полезная информация
Спасибо, статья очень помогла. Пункт «Save and reboot» у меня выглядел иначе, подобрал методом тыка из представленных на вкладке Exit
Ну ничего не получаетьсякак вы пишете.Помогите пожалуйста,что ещё надо сделать.