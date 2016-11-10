Когда возникают ошибки в операционной системе, их в большинстве случаев относительно легко решить. В крайнем случае, всегда можно переустановить дистрибутив, что приведет к полному исцелению компьютера (если проблема программная). Другое дело, когда пользователь сталкивается с проблемами на аппаратном уровне и с программами, которые обеспечивают работу и взаимодействие между собой оборудования. К одной из таковых, например, относится ошибка EFI Network 0 for IPv4 boot failed, что делать с ней не никто не сможет разобраться без обращения к соответствующим информационным источникам.

Что это за ошибка EFI Network 0 for IPv4 boot failed на ноутбуках Lenovo

«Error: EFI Network 0 for IPv4 boot failed» – это системное сообщение, в котором пользователю сообщается о том, что попытка загрузиться по сети с использованием протокола IP четвертой версии завершилась неудачей. Собственно, в этом нет ничего удивительного, так как обычные пользователи ПК загружаются с жесткого диска, а те, кто не пожалели денег на покупку твердотельного накопителя – с SSD.

Такое сообщение могут увидеть исключительно владельцы ноутбуков Lenovo, так как на других компьютерах она называет немного по-другому.

Соответствующая ошибка может появиться в виду многих причин, например, в результате перепрошивки BIOS или неаккуратной работы самого пользователя в соответствующем «инженерном меню».

Что и как делать, чтобы исправить ошибку

Здесь есть несколько вариантов. Вначале владельцам ноутбуков Lenovo следует попробовать сбросить настройки BIOS по умолчанию. Делается это так:

Включить ноутбук; Дождаться стартового экрана загрузки (не ОС, а именно компьютера (обычно, на нем изображен логотип Lenovo); На секунду зажать клавиши Fn+F2.

На ряде ноутбуков Lenovo одновременное нажатие этих двух клавиш приводит к сбросу настроек BIOS. Если это произошло, то после очередной перезагрузки начнет загружаться операционная система.

Если соответствующие действия не привели к нужному результату, следует выполнить следующее:

Включить ноутбук; На стартовом экране загрузки нажать на F2 или Del (зависит от модели ноутбука); В открывшемся «инженерном меню» перейти на вкладку «Boot»; Выбрать пункт «Boot Mode» и нажать Enter; В отобразившемся списке выбрать «Legacy»; Перейти на вкладку «Exit»; Выбрать «Save and reboot».

После того, как ноутбук перезагрузится, должна начать загружаться операционная система, а ошибка «EFI Network 0 for IPv4 boot failed» больше не должна беспокоить.

Если и эти действия не привели к нужному результату, тогда в BIOS потребуется еще и найти пункт «1 st boot device», который потребуется развернуть и в нем выбрать HDD + (название жесткого диска). Таким образом, будет сообщено компьютера то, с какого устройства ему следует загружаться в первую очередь. Поэтому он перестанет пытаться загрузиться из сети, в которой у пользователя, по понятным причинам, отсутствуют загрузчик и система.

Следует заметить, что пункты и вкладки в BIOS могут иметь другие названия (это зависит от модели компьютера).