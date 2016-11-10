Ошибка EFI Network 0 for IPv4 boot failed что делать?

Когда возникают ошибки в операционной системе, их в большинстве случаев относительно легко решить. В крайнем случае, всегда можно переустановить дистрибутив, что приведет к полному исцелению компьютера (если проблема программная). Другое дело, когда пользователь сталкивается с проблемами на аппаратном уровне и с программами, которые обеспечивают работу и взаимодействие между собой оборудования. К одной из таковых, например, относится ошибка EFI Network 0 for IPv4 boot failed, что делать с ней не никто не сможет разобраться без обращения к соответствующим информационным источникам.

Что это за ошибка EFI Network 0 for IPv4 boot failed на ноутбуках Lenovo

Ошибка EFI Network

«Error: EFI Network 0 for IPv4 boot failed» – это системное сообщение, в котором пользователю сообщается о том, что попытка загрузиться по сети с использованием протокола IP четвертой версии завершилась неудачей. Собственно, в этом нет ничего удивительного, так как обычные пользователи ПК загружаются с жесткого диска, а те, кто не пожалели денег на покупку твердотельного накопителя – с SSD.

Такое сообщение могут увидеть исключительно владельцы ноутбуков Lenovo, так как на других компьютерах она называет немного по-другому.

Сообщение Default Boot Device

Соответствующая ошибка может появиться в виду многих причин, например, в результате перепрошивки BIOS или неаккуратной работы самого пользователя в соответствующем «инженерном меню».

Что и как делать, чтобы исправить ошибку

Экран Lenovo

Здесь есть несколько вариантов. Вначале владельцам ноутбуков Lenovo следует попробовать сбросить настройки BIOS по умолчанию. Делается это так:

  1. Включить ноутбук;
  2. Дождаться стартового экрана загрузки (не ОС, а именно компьютера (обычно, на нем изображен логотип Lenovo);
  3. На секунду зажать клавиши Fn+F2.

На ряде ноутбуков Lenovo одновременное нажатие этих двух клавиш приводит к сбросу настроек BIOS. Если это произошло, то после очередной перезагрузки начнет загружаться операционная система.

Раздел Boot в БИОС

Если соответствующие действия не привели к нужному результату, следует выполнить следующее:

  1. Включить ноутбук;
  2. На стартовом экране загрузки нажать на F2 или Del (зависит от модели ноутбука);
  3. В открывшемся «инженерном меню» перейти на вкладку «Boot»;
  4. Выбрать пункт «Boot Mode» и нажать Enter;
  5. В отобразившемся списке выбрать «Legacy»;
  6. Перейти на вкладку «Exit»;
  7. Выбрать «Save and reboot».

После того, как ноутбук перезагрузится, должна начать загружаться операционная система, а ошибка «EFI Network 0 for IPv4 boot failed» больше не должна беспокоить.

Если и эти действия не привели к нужному результату, тогда в BIOS потребуется  еще и найти пункт «1 st boot device», который потребуется развернуть и в нем выбрать HDD + (название жесткого диска). Таким образом, будет сообщено компьютера то, с какого устройства ему следует загружаться в первую очередь. Поэтому он перестанет пытаться загрузиться из сети, в которой у пользователя, по понятным причинам, отсутствуют загрузчик и система.

Следует заметить, что пункты и вкладки в BIOS могут иметь другие названия (это зависит от модели компьютера).

 

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Просмотров 572 Опубликовано Обновлено
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  1. Юрий Тихонов

    Спасибо за совет.

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  2. Алексей Глухов

    Спасибо! Ваша статья помогла с решением проблемы! Она появилась, после того, как сбросил настройки до заводских в биосе.

    Ответить
  3. катя

    У меня после этих изменений даже загрузка не происходит. В биос зайти не могу. Что делать то?

    Ответить
  4. Даня

    Спасибо огромноееееее я незнал что да как но благодаря вам все получилось спасибооооо!

    Ответить
  5. Тимур Абдрахимов

    Вы мои спасители)))

    Ответить
  6. Орхан

    Спасибо большое!

    Ответить
  7. Илья

    Добрый день!Такая же проблема,но к сожалению ничего из перечисленного не помогает!Никуда выйти не могу!!!Что делать?

    Ответить
  8. Ольга К

    Помогло! Спасибо !

    Ответить
  9. Ирина

    Спасибо большое! Получилось ) даже не верится;)

    Ответить
  10. Радмир

    Огромное спасибо вам за такую статью! Очень помогло!!!

    Ответить
  11. оксана

    спасибо! благодаря вам разобралась.но были ньюансы…кнопка F2 не сработала в биос входила с помощью специальной еле заметной (меньше спичечной головки) кнопочки у входа кабеля (выключить ноут нажать и удерживать).всё сделала — не сработало.после 7 пункта-пункт8. вернулась в Boot ниже двух неправельных направлений EFI строка Legacy с кодом — выбераем,сохраняем с выключением(F10).включаем ноут — ура! жавём!

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  12. Аноним

    Что-то,да получилось..сделал все махинации и появились какие-то файлы на чёрном фоне

    Ответить
  13. Илья

    Спасибо! Помогло! Все получилось!

    Ответить
  14. Аноним

    Спасибо

    Ответить
  15. Мурат

    Ого спасибо. Получилось с первой попытки.

    Ответить
  16. Айгуль

    Спасибо большое.Дай Вам бог здоровье.

    Ответить
  17. Александр

    Помогло, спасибо

    Ответить
  18. Аноним

    СПАСИБО БРОТАН Я ТАК ЗРАДІВ ЯК ЗРОБИВ Я НЕЗНАЮ КАК ТЕБЕ БЛАГОРОДИТЬ ХАЙ ЩАСТИТЬ ТЕБЕ Я РЕАЛ ЗЛЯКАВСЯ НО ШУКАЛ В ІНТЕРНЕТІ ФУФ СПАСИБО

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  19. 1

    Спасибо

    Ответить
  20. Андрей

    Спасибо добрый человек! Вы мне очень помогли. Сработал второй вариант «Boot Mode» ->Enter ->«Legacy» ->«Exit» ->«Save and reboot».

    Ответить
  21. Вячеслав

    Спасибо помогло)всего наилучше !

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  22. Дима

    Спасибо ббольшое

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  23. Егорик

    Спасибо за совет очень помогло

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  24. Адлет

    Спасибо за совет👍

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  25. Александр

    Спасибо! Очень выручили!

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  26. Аноним

    Спасибо!!!Я думал кирпич уже!

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  27. Сергей

    Спасибо, отлично выручили.

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  28. Ксения

    Спасибо за статью! Нигде не могла найти полезной информации.

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  29. Шемм

    Спасибо

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  30. Ваня

    А как мне загрузится с сети

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  31. Женя

    Спасибо, очень помог

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    Спасибо огромное!

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  35. Илья

    Помогло!

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  36. Аноним

    Спасибо!
    Помогли

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  37. M

    Очень полезная информация

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  38. Сергей

    Спасибо, статья очень помогла. Пункт «Save and reboot» у меня выглядел иначе, подобрал методом тыка из представленных на вкладке Exit

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  39. Ирина

    Ну ничего не получаетьсякак вы пишете.Помогите пожалуйста,что ещё надо сделать.

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